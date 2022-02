Məktəblərdə baş verən biabırçılıqlar davam edir.

Metbuat.az “day.az”a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə məktəblə bağlı növbəti rəzil video yayılıb. Görüntülərdən də göründüyü kimi müəllimlə davaya çıxan şagirdi partanı aşırdaraq sinfi tərk edir. Bundan sonra müəllimin halı pisləşir.

Qeyd edək ki, videonun hansı məktəbdə çəkildiyi məlum deyil.

Həmin videonu sizə təqdim edirik:

