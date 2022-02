Təhsil işçilərinin əməkhaqları artımla ödənilib.

Təhsil Nazirliyindən maliyyələşdirilən bütün təhsil müəssisələrinin, o cümlədən 1670-dən çox dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan 37000-dən çox işçinin yanvar ayı üzrə əməkhaqları 1 yanvar 2022-ci il tarixindən nəzərdə tutulan artımlarla hesablanaraq ödənilib.

Qeyd edək ki, bu proses Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən həyata keçirilib.

