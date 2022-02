Türkiyənin Sivas bölgəsinin Suşehri rayonunun sakinləri ayaq ustə donaraq ölmüş canavar cəsədini aşkar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bədənində heç bir xəsarət izi olmayan canavarın yemək axtararkən havanın soyuq olması nəticəsində donaraq öldüyü istisna edilmir.

Hadisə ilə əlaqədar dərhal aidiyyəti qurumlara məlumat verilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.