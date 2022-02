21 yaşlı hamilə qadın dəhşətli hadisə ilə üzləşdi: İşə düzəlmək üçün getdiyi fabrikdə... - FOTOLAR

Belarusda 21 yaşlı qadıniş görüşməsi üçün getdiyi fabrikdə həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qız fabrikdə olarkən saçları cihaza ilişib və nəticədə o həyatını itirib. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi məlum olmasa da, qızın qohumları fabrik rəhbərliyini ittiham edib. Məlumata görə, 21 yaşlı qız hamilə olub. “İki can aldılar. Qızım 7 aylıq hamilə idi” - deyə qızın atası bildirib. Məlumata görə, qızın saçları uzun olub. Fabrikdə ona saçlarını örtmək üçün örtük verilməyib. Məhkəmə məsələni araşdırır.

