Azərbaycan sülhməramlıların rəhbərliyinə ETİRAZ ETDİ

“Bir müddət əvvəl Kəlbəcərə gedən Azərbaycan avtomobilləri Rusiyanın ərazidə xidmət aparan sülhməramlıları tərəfindən yoxlanılarkən rusların yanında erməni seperatçısı da olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qarabağ qazisi, jurnalist Rey Kərimoğlu bildirib.

Onun hərbi mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, artıq bu barədə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın ərazidəki sülhməramlılarının rəhbərliyinə narazılığını və etirazını bildirib:

“Rusiya sülhməramlılarının rəhbərliyi də bir də belə hala yol verilməyəcəyinə söz veriblər! Ümid edirəm ki, belə hal bir daha təkrarlanmayacaq! Qarabağ Azərbaycandır!”

