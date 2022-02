Mövqələrimiz atəşə tutulan zaman Tərtər rayonunun Qapanlı yaşayış məntəqəsi ərazisindəki mülki tikiliyə güllə dəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, təxribat törədən qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvlərinin spirtli içkinin təsiri altında atəş açmaları tərəfimizdən müşahidə edilib.

Hadisə nəticəsində mülki əhali və bölmələrimizin şəxsi heyəti arasında xəsarət alan yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.