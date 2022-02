Azərbaycan güləşi ağır itki ilə üzləşib.

Federasiydan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, təcrübəli hakim, 1-ci dərəcəli beynəlxalq kateqoriyaya sahib referi Abdul Nuriyev uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

