"12 ildir ailəliyik. Bir dəfə də yatağımı yığmamışam. Hüseyn məndən sonra yuxudan oyanır və yerimizi o, yığır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aktrisa Gültac Əlili "Zaurla Günaydın" proqramında deyib. O, həyat yoldaşı ilə bağlı etiraf edib.

Hüseyn Əlili isə "4 yaşımdan beləyəm. Anam öyrədib. Yuxudan oyananda yerimi yığıb və otaqdan çıxıram. Səfərə gedəndə oteldə yatağımı düzəldirəm" cavabını verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.