Putin Ərdoğana teleqram göndərdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin koronavirusa yoluxmuş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana teleqram göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

“Dəyərli dostum, sizə və xanımınıza səmimi dəstəyimi bildirmək istərdim. Əminəm ki, həyat enerjiniz və xoş əhval-ruhiyyəniz sizə ən qısa zamanda virusun öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Hər ikinizə səmimi qəlbdən şəfa və uzun illər cansağlığı arzulayıram” - teleqramda bildirilir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.