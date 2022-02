Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "Qarabağ"la qarşılaşacaq

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında qış fasiləsi başa çatacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2021/2022 mövsümünün ikinci yarısı XV turun 2 oyunu ilə start götürəcək.

Turun açılış matçında "Keşlə" "Zirə"ni qəbul edəcək. "ASK Arena"da İnqilab Məmmədovun idarə edəcəyi görüş saat 16:00-da başlayacaq. Hazırda meydan sahibləri 14 xalla 6-cı, qonaqlar isə 22 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.

Günün ikinci oyunu Azərbaycan derbisi ilə əlamətdar olacaq. Turun mərkəzi qarşılaşmasında 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edən "Qarabağ" və 22 xalla 3-cü sırada yer alan "Neftçi" münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı matç saat 19:00-da başlayacaq. Görüşü Kamal Umudlu idarə edəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

XV tur

7 fevral (bazar ertəsi)

16:00. “Keşlə” – “Zirə”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Nahid Əliyev, Rəhman İmami, Əliyar Ağayev

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“ASK Arena”.

19:00. “Neftçi” – “Qarabağ”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

“Bakcell Arena”.

Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də keçiriləcək "Sabah" - "Qəbələ" və "Səbail" - "Sumqayıt" oyunları ilə yekun vurulacaq.

