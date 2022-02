“Karlar dövrü” gələcək - Omikron ilə bağlı növbəti XƏBƏRDARLIQ

Koronavirusun Omikron ştamı eşitmə sinirinə təsir edərsə, o zaman insanlar eşitmə problemləri yaşamağa başlayacaq və “karlar dövrü” gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya tibb elmləri namizədi Vladimir Zaitsev xəbərdarlıq edib.

Onun sözlərinə görə, Omikron sinir hüceyrələrini yoluxdura bilən neyrotrop virusdur. Eşitmə sinirinin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün omikronla müalicəyə vaxtında başlamaq və bədəndən çıxarmaq lazımdır.

"Koronavirus infeksiyasına yoluxduğumuz zaman onu bədəndə tamamilə məhv etmək lazımdır. Təkcə boğazı yaxalamaq və burnu yumaqla iş bitmir. Xəstəlikdən sonra insanın səsi xırıldaya və ya qəribə səsi çıxara da bilərlər. İmkan daxilində qulaqlara həkim məsləhətinə əsasən təyin edilmiş damcılar damlatmaq da faydalı olacaqdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.