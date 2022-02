Bakıdakı "Formula 1" yarışının proqramı açıqlandı

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin proqramı bəlli olub.

Metbuat.az Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) rəsmi tviter hesabına istinadən xəbər verir ki, yarış iyunun 10-da yerli vaxtla saat 15:00-da birinci sərbəst yürüşlə başlayacaq.

Saat 18:00-da isə ikinci test yürüşü gerçəkləşəcək.

İyunun 11-də saat 15:00-da üçüncü sərbəst yürüş, saat 18:00-da isə sıralama turu start götürəcək.

Nəhayət, iyunun 10-da əsas yarış saat 15:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, "Formula 1"də yeni mövsümə martın 20-də Bəhreyndə star veriləcək. 10 - 12 iyunda isə Bakıda Azərbaycan Qran-prisi təşkil olunacaq.

