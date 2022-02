Bakının mərkəz küçəsində təcili tibbi yardım maşını qəza törədib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Hadisə şəhərin Rəşid Behbudov küçəsində baş verib. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

