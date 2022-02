Prezident bu şəxsləri TƏLTİF ETDİ - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçuları və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Rüstəmov Xanlar Kamran oğlu – polkovnik

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Kazımov Rəşad Vaqif oğlu – polkovnik

Qasımov Elnur Əhməd oğlu – polkovnik

Məmmədov Rövşən Kamil oğlu – polkovnik

İsmayılzadə Ruslan Faiq oğlu – mayor

Musayev Cavid Sabir oğlu – mayor

Şirinov İsrafil Salman oğlu – mayor

Şükürlü Lətif Canbağış oğlu – mayor

Vəliyev Nüsrət Musa oğlu – mayor

Yusifov Ruslan Fərhad oğlu – mayor

Nəsirov Yulət Fəxrəddin oğlu – kapitan

Niftəliyev Habil Cəfər oğlu – kapitan

Əhmədova Aygün Cahil qızı – baş leytenant

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Kərimov Məhərrəm Kərim oğlu

Zeynalov Namiq Bahəddin oğlu.

