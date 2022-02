Somalinin paytaxtı Moqadişoda çox sayda partlayış səsi eşidilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayışlar Yaqşid bölgəsindəki polis mərkəzinin yaxınlığında eşidilib.Ardınca isə şiddətli silah səsləri eşidilib.

Fasadlar barədə məlumat yoxdur. Paytaxta çox sayda təhlükəsizlik əməkdaşı cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.