İlon Maska məxsus biotexnoloji firma olan "Neuralink" beyin çipi texnologiyasını sınaqdan keçirərkən səkkiz meymunu öldürdüyünü etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət tədqiqatlarda heyvanların istifadəsinin müdafiə edib, amma heyvanlara əziyyət vermələri ilə bağlı iddiaları rədd edib.

İlon Mask əlavə edib ki, bu kimi sınaqlarının keçirilməsi üçün heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilməlidir.

