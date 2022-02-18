x
Loading...
KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Tarkanın yeni mahnısı rezonans yaratdı: Ərdoğanı hədəfə alıb - VİDEO

Tarkanın yeni mahnısı rezonans yaratdı: Ərdoğanı hədəfə alıb -
10:47 18 Fevral 2022
90 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Tarkanın yeni mahnısı Türkiyədə böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən axşam yayımlanan “Geççek” adlı mahnının siyasi mesajları əhatə etdiyi və prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı olduğu iddia edilir. Buna görə də müxalifət partiyası Tarkanın mahnısının sözləri ilə Ərdoğanı hədəfə alan mesajlar yayımlayıb. Mahnının sözlərində Ərdoğanın uzun müddət hakimiyyətdə olmasından narahatlıq ifadə edilib. Mahnının sözləri belədir:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Loading...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qadın hesabı mən ödəyəcəm dedi: Borca baxanda heyrətə gəldi -

Qadın hesabı mən ödəyəcəm dedi: Borca baxanda heyrətə gəldi - VİDEO

18 Fevral 2022 09:25
Tibbi maskanın içində ŞOK TAPINTI: Böyük əməlin üstü açıldı -

Tibbi maskanın içində ŞOK TAPINTI: Böyük əməlin üstü açıldı - VİDEO

18 Fevral 2022 09:12
İtaliyanın Baş naziri də Rusiyaya gedir

İtaliyanın Baş naziri də Rusiyaya gedir

18 Fevral 2022 05:55
Türkiyədə koronavirusla bağlı son vəziyyət

Türkiyədə koronavirusla bağlı son vəziyyət

18 Fevral 2022 00:25
Yaponiya və Çin arasında cəsus qalmaqalı

Yaponiya və Çin arasında cəsus qalmaqalı

17 Fevral 2022 16:57
Putinin Türkiyəyə səfər edəcəyi tarix dəqiqləşdirilir - Kreml

Putinin Türkiyəyə səfər edəcəyi tarix dəqiqləşdirilir - Kreml

17 Fevral 2022 16:28
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Prezident bu rayonlara yeni icra başçıları

18 Fevral 2022 10:57

Tarkanın yeni mahnısı rezonans yaratdı: Ərdoğanı hədəfə alıb -

18 Fevral 2022 10:47

"Qarabağ"ın oyunundakı təxribata erməni jurnalistdən SƏRT SÖZLƏR:

18 Fevral 2022 10:45

Nərimanovda iki nəfər bıçaqlanaraq ÖLDÜRLÜDÜ

18 Fevral 2022 10:43

Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

18 Fevral 2022 10:40

Azərbaycan Ordusunun mühəndis-istehkam bölmələrində məşğələlər keçirilir

18 Fevral 2022 10:36

Konfrans Liqası: "Fənərbağça" uduzub, "Lester" böyük hesabla qalib gəlib

18 Fevral 2022 10:35

Evdən çıxan koronavirus xəstələri saxlanıldı

18 Fevral 2022 10:22

Nuridə Allahyarovaya VƏZİFƏ VERİLDİ

18 Fevral 2022 10:07

Aydın Abiyev

18 Fevral 2022 09:53