Kirayə pulu əvəzində ev yiyəsi ilə sevgili olmaq istədi: Aldığı cavabdan heyrətə gəldi - FOTOLAR

Sosial mediada Penni Maknat adlı qadının paylaşımı böyük kütlə tərəfindən izlənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın kirayə qaldığı mənzil sahibi ilə sevgili olaraq, kirayə pulunu azaltmağı və ya ümumiyyətlə verməməyi planlaşdırıb. Qadın bu məqsədlə müxtəlif bəhanələrlə bir neçə dəfə ev yiyəsini çağıraraq, onunla yaxınlıq etmək istəyib. Qadın bilərəkdən su kranını sıradan çıxararaq, ev yiyəsinin təmir etməsini istəyib. Ev yiyəsi isə mənzilə gəlmək əvəzinə, xanımdan nasazlıq baş verən su kranının fotosunu göndərməsini xahiş edib.

Qadın su kranı əvəzinə öz fotosunu göndərək, kişinin diqqətini cəlb etməyi planlaşdırıb. Lakin xanımın aldığı cavab onu şoka salıb. Ev yiyəsi “Səni istəmirəm, su kranının fotosunu at” deyərək, qadını təəccübləndirib.

