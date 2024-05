İndoneziyanın qərbindəki Sumatra adasında leysan nəticəsində 50 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl 41 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

Daşqın nəticəsində azı 37 nəfər xəsarət alıb, daha 27 nəfər itkin düşüb.

