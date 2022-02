Prezident bu şəxsləri orden və medallarla təltif etdi

Prezident İlham Əliyev avtomobil yollarının tikintisi və istismarı sahəsində fərqlənən bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycanda avtomobil yollarının tikintisi və istismarı sahəsində əmək nailiyyətləri ilə fərqlənən aşağıdakı şəxslər təltif edilib:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Əliyev Tahir İdris oğlu

Musayev Məhəmməd Nurəddin oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Alıyev Dilqəm Alı oğlu

Babayev Talıb Ramiz oğlu

Əhmədov Qiyafət Telman oğlu

Əhmədov Samir Sabir oğlu

Əhmədov Vaqif Məhəmməd oğlu

Əzizov Nəbi Əzizağa oğlu

Həsənquliyev Səfər Əli oğlu

Hünbətov Əli Hüseyn oğlu

Hüseynov İntiqam Nəsib oğlu

Hüseynov Kazım Mirəziz oğlu

Hüseynzadə Rəşadət Hüseyn oğlu

Kazımov Əlirahim Qəmbər oğlu

Mehdiyev Firudin Rza oğlu

Məmmədov Xəzər Nizami oğlu

Məmmədrzayev Kərəm Əmirxan oğlu

Mikayılov Əli Zülfiqar oğlu

Pənahov Tariyel Həsən oğlu

Rüstəmxanlı Cəmil Sabir oğlu

Yusifli Vaqif Əli oğlu.

