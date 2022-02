UEFA Avropa Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində keçiriləcək “Qarabağ” – “Marsel” oyununa gələcək azarkeşləri sürpriz gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Abbas Bağırov, Samirə Əfəndi və Samir Cəfərovun iştirakı ilə konsert proqramı təşkil olunacaq.

