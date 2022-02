Bakıda təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçi olduğu komanda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri yığması ilə üz-üzə gəlib.

“Dalğa Arena”dakı qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin qollarını Sevinc Cəfərzadə və Manə Mollayevə vurub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması fevralın 20-də eyni rəqibi 4:0 hesabı ilə üstələyib.

