Türkiyə və Misir rusiyalı turistləri qəbul etməyə hazırdır - Rosturizm

Türkiyə, Misir və Tunis rus turistləri gözlədiklərini təsdiqləyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rosturizmin mətbuat xidmətindən jurnalistlərə bildiriblər.

Departamentin rəhbəri Zarina Doğuzovanın Tunisin turizm naziri Mohamed Moez Belhasen ilə bir gün əvvəl keçirdiyi görüşdə turist əlaqələrinin inkişafı məsələsi əsas mövzu olub.

"Mohamed Moez Belhasen Tunis hakimiyyətinin Rusiyaya qarşı hər hansı məhdudiyyət tətbiq etməyi planlaşdırmadığını vurğulayıb və Rusiya da turist axınının artırılmasında maraqlı olduğunu bildirdi", - mətbuat xidməti belə bildirib.

Bundan əlavə, Doğuzova Misir və Türkiyənin turizm nazirləri - Xalid Elenani və Mehmet Ersoy ilə danışıqlar aparıb, onlar da rusiyalı turistlər üçün heç bir məhdudiyyətin nəzərdə tutulmadığını və əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bildiriblər.

“Həmkarların dəstəklərini ifadə etmələri, əməkdaşlığa açıq olmaları və vətəndaşlarımızın istirahəti üçün üç ən populyar, kütləvi istiqamətin əlçatan olması çox vacibdir və tərəfdaşlarımız rusiyalı turistlərin qalması üçün təhlükəsiz və rahat şərait yaratmağa davam edəcəklər” Rosturizm rəhbəri qeyd edib.



