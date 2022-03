Türkiyədə tibbi maska taxmaq məhdudiyyəti ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca deyib.

"Artıq açıq yerlərdə maska taxmaq lazım deyil, HES kod tətbiqi yığışdırılıb, qapalı yerlərdə havalandırma kifayət qədər olarsa, maska taxılmayacaq", - nazir qeyd edib.

