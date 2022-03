Pakistan ordusu ölkə sularına daxil olmağa çalışan Hindistana məxsus sualtı qayığın qarşısını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan ordusu açıqlama yayıb. Məlumata görə, Pakistan ordusu ölkə sularına yaxınlaşan gəmini müəyyən edəndən sonra dərhal xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlıqdan sonra Hindistan gəmisi geri çəkilib. Sonuncu dəfə belə hadisə ötən il baş vermişdi.

