Kadırovdan anormal AÇIQLAMA: "Xarkovda gözəl qızlar var, heyifdir"

Çeçenistanın rəhbəri Ramzan Kadırov bildirib ki, ukraynalılar onu sevir, o da ukraynalıları.

Metbuat.az demokrat.az-a istinadən xəbər verir ki, Kadırov Ukrayna xalqının düşmənlərini sevmədiyini bildirib.

Çeçenistan rəhbəri qeyd edib ki, o, rusları və ukraynalıları həmişə bir xalq hesab edib. "Mən heç cür başa düşə bilmirəm ki, onlar slavyan xalqını necə bu cür parçalaya biliblər... Ruslar, ukraynalılar, belaruslar. Mən həmişə onların bir xalq olduğunu düşünürdüm... Nə üçün Zelenski belə gözəl dövləti, belə gözəl yerləri, belə gözəl qızları orada məhv etməyə icazə verir? Xüsusilə də Xarkovda. Heyifdir”, deyə o bildirib.

