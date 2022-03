Hərbi prokurorun müavini Rasim Kazımov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, R.Kazımov prokurorluqda qulluqda olmanın yaş həddinə çatdığına görə tutduğu vəzifədən azad olunaraq prokurorluq orqanlarında qulluq keçməsinə xitam verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.