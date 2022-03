“Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər nazirlərinin Türkiyədə bir araya gəlməsini dəstəkləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Birləşmiş Millətlər üzrə Cenevrə ofisinin daimi nümayəndəsi Gennadi Gatilov belə açıqlama verib. O bildirib ki, müzakirələrin həyata keçirilməsi yaxşı həmlədir. “Diplomatik hər səyi dəstəkləyirik” - deyə diplomat bildirib.

Qeyd edək ki, Türkiyə tərəfi Ukrayna və Rusiya Xarici İşlər nazirlərinin görüşünün keçirilməsini təklif edib.

