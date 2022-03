Rusiyada tviter sosial şəbəkəsinə giriş məhdudlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Rabitə, İnformasiya Texnologiyaları və Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Nəzarət Federal Xidməti (“Roskomnadzor”) məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Rusiyada feysbuk sosial şəbəkəsinə giriş bloklanıb.

