Karantin rejimi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər qüvvədə saxlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, qapalı məkanlara girişlərdə COVID-19 pasportlarının təqdim olunması, qapalı yerlərdə maskadan istifadə və digər məhdudiyyətlər) qüvvədə saxlanılır.

