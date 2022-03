Azərbaycanda müğənni yol qəzasında öldü - FOTO

Martın 4-də İmişlidə baş verən dəhşətli qəzada ölən şəxsin müğənni olduğu müəyyənləşib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, həlak olan şəxs Cəlilabad sakini, 1978-ci il təvəllüdlü Abasov Bəxtiyar Yadulla oğludur.

Belə ki, ifaçı həmin gün səhər saatlarında İmişli-Qaravəlli-Mirili avtomobil yolunun Qaravəlli kəndindən keçən hissəsində "Mercedes" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və maşın yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Nəticədə Bəxtiyar Abasov həlak olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

