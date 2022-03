Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində NATO Baş katibi Yens Stoltenberqi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbuata qapalı keçirilən görüş 35 dəqiqə çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.