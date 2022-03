Rusiyada instaqramın fəaliyyəti dayandırıldı

"Roskomnadzor" ruslara, o cümlədən hərbi qulluqçulara qarşı zorakılıq hərəkətləri etmək çağırışlarının yayılması ilə əlaqədar instaqram sosial şəbəkəsinə girişi məhdudlaşdırmaq qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə idarənin saytında məlumat verilib. “Rusiya Baş Prokurorluğunun tələbi əsasında instaqram sosial şəbəkəsinə giriş məhdudlaşdırılacaq”, - Roskomnadzor bildirib.

Qeyd edək ki, Rusiya Baş Prokurorluğu Rabitə, İnformasiya Texnologiyaları və Kütləvi Kommunikasiyalara Nəzarət üzrə Federal Xidmətindən instaqrama məhdudiyyət qoyulmasını tələb edib.

