Nəqliyyatın hərəkəti qadağan olunan küçəyə qanunsuz daxil olan avtomobil Səbail DYP əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq təhvil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev məlumat verib.

O bildirib ki, sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olması məlum olub.

