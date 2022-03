Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri “Bayraktar TB2” pilotsuz uçuş aparatı ilə Rusiyanın “Qasırğa” reaktiv yaylım atəş sistemini məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları məlumat yayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.