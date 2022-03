Rusiya və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Mövlud Çavuşoğlu arasında şənbə günü telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.

"Danışıqlar zamanı Ukraynada baş verən son hadisələr müzakirə olunub", - məlumatda qeyd edilib.

