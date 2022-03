Rusiyanın itkiləri AÇIQLANDI

Ukraynada Rusiya ordusunun 370-dən çox tankı məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.



Bildirilib ki, müharibə zamanı Rusiyanın 12 mindən çox hərbçisi öldürülüb.

Bundan əlavə, 1226 zirehli döyüş maşını, 140 artilleriya sistemi, 62 ədəd reaktiv yaylım atəşi sistemi, 34 hava hücumundan müdafiə sistemi, 74 təyyarə, 86 helikopter, 600 texnika, üç gəmi, 60 yanacaq-sürtkü çəni, yeddi əməliyyat-taktiki pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib.

Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fevralın 24-də başlayıb.

