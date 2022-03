Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Dneprorudnı şəhərinin meri Yevgeni Matveyevi qaçırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb.



Hazırda merin harada olduğu bilinmir.

Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya hərbçiləri Melitopol şəhərinin meri İvan Fedorovu da qaçırmışdılar. İndiyədək ondan xəbər almaq mümkün olmayıb.

