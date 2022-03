Ukraynada Rusiya ordusunun erməni əsilli hərbçisi məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.



Bildirilib ki, 1995-ci il təvəllüdlü Akop Kazaryan Rusiyanın Mozdok şəhərində yaşayıb. O, Rusiya ordusunun hərbçisi olub. Ukraynaya qarşı döyüşlərə qatılan Kazaryan əməliyyatlar zamanı öldürülüb.

