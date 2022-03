Putin müharibəni BU VAXT BİTİRƏCƏK - ŞOK PROQNOZ

Məşhur ekstrasens Maqdalena Moçiovski Ukraynada müharibənin nə vaxt bitəcəyi ilə bağlı proqnozunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Moçiovskinin sözlərinə görə, Ukrayna müharibənin bitməsini çox gözləməli olmayacaq.

“Hiss edirəm ki, 3 həftəyə konkret dəyişikliklər olacaq. Avropa bunu bitirəcək. Rusiyaya milyardlar gəlməyi dayandırdıqda isə onu təcrid edəcəklər” - o bildirib.

Moçiovski əmindir ki, Putin Ukraynada dayanmağa hazır deyil, o, Avropanı hərbi əməliyyatlara təhrik etməyə çalışacaq.

Moçiovski daha əvvəl Ukraynada müharibənin bitəcəyi tarixlə bağlı qeyd etmişdi ki, ruslar ukraynalı müdafiəçilər tərəfindən məğlub ediləcək: “Maksimum 3 həftə çəkəcək. Putini öz adamları dayandıracaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.