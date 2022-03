"Rusiya prezidenti Vladimir Putin ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşün əleyhinə deyil".

Metbuat.az xəbət verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

Bundan başqa Çavuşoğlu qeyd edib ki, Türkiyə Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarına qoşulmayacaq.



