İNANILMAZ: Ərəb şeyxi üçün elə bir "Hummer" hazırlandı ki... - FOTO / VİDEO

Nəhəng avtomobillə müqayisədə digər maşınlar uşaq oyuncağı kimi görünür.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, internetdə "Hummer H1"in böyük təfərrüatlı nüsxəsini göstərən qısa bir video yayımlanıb. Nəhəng avtomobil ərəb şeyxi Həməd bin Həmdan Əl Nəhyan üçün xüsusi olaraq hazırlanıb.



Dünyanın ən böyük "Hummeri"nin nə qədər böyük olduğunu başa düşmək üçün onunla yanaşı, hərbi maşın unikal avtomobillə hərəkət edib. Kadrlara əsasən demək olar ki, tərtibatçılar nəhəng avtomobilin nisbətlərini mükəmməl şəkildə qoruya bildilər.

Nəhəng "Hummer H1"in xüsusiyyətləri məlum deyil. Eyni zamanda, eksklüziv avtomobilin görünüşü əsl ordu SUV-nin detallarını tam olaraq təkrarlayır. Tərtibatçılar xüsusi avtomobilin bütün elementlərini diqqətlə və təbii şəkildə ölçməyə müvəffəq olublar.



Unikal "Hummer"in ölçülərini nümayiş etdirmək üçün monumental avtomobilin yanında ölçüləri Şeyxin yeni avtomobilinin təkərləri ilə müqayisə olunan H1 seriyası gedib.

Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında Kanadada Küveytin baş naziri Nasser əl-Məhəmməd əl-Əhməd əl-Sabaha məxsus eksklüziv Porsche 911 Turbo S avtomobili satışa çıxarılıb. Məmurun avtomobili son dərəcə ekstravaqant interyeri ilə seçilirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.