Rusların ponton keçidi DARMADAĞIN EDİLDİ

Qostomel yaxınlığındakı Kiyev vilayətində Rusiya ordusu ponton keçidi tikmək qərarına gəlib. Lakin Ukrayna hərbçiləri tez bir zamanda onu darmadağın ediblər. Rus zirehli texnikası irəli gedə biləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları məlumat yayıb.

Onlar həmçinin rusların yanmış maşınlarının fotolarını dərc ediblər.

“Bizim kazaklar onları bir az qızarddılar. Millətə şöhrət olsun”, - deyə ukraynalı müdafiəçilər yazıb.

Xatırladaq ki, Kiyev istiqamətində şiddətli döyüşlər davam edir. Rusiya ordusu itki verir, lakin irəliləməyə davam edir.

