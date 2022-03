NATO-dan xəbərdarlıq: Bu halda bütün gücümüzlə müharibəyə qoşulacağıq

“Rusiya NATO torpaqlarına müdaxilə edərsə, hərbi alyans buna bütün gücü ilə cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sullivan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın NATO torpaqlarına hücum edəcəyi təqdirdə bu, bütün müttəfiqlərə edilən hücum kimi dəyərləndiriləcək və hərbi alyansın 5-ci maddəsi həyata keçiriləcək.

Sullivan Ukraynadakı vəziyyətə görə narahatlığını ifadə edib. O bəyan edib ki, Rusiya dərhal hücumları dayandırmalı və məsələlərin diplomatik yolla həllinə yönəlməlidir.

