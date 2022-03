"NATO ölkələrinin etmədiklərini Ukrayna üçün biz etdik, o dəstəyimizi göstərdik. Humaitar məsələlərdə də eyni şəkildə 50-ə yaxın humanitar dəstəklə dolu TIR-ı Ukraynaya göndərmişik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Almaniya kansleri Olaf Şolts ilə birgə mətbuat konfransı zamanı deyib.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyaya qarşı sansksiyaların BMT-nin tələb etdiyi bütün addımlara uyğun atıldığını bildirib.

