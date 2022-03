Rusiya Bayden və Blinkenə sanksiya tətbiq etdi

Rusiya ABŞ prezidenti Co Baydenə qarşı fərdi sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

“Rusiyanın yüksək vəzifəli məmurlarının ABŞ-a girişini qadağan edən bir sıra sanksiyalara cavab olaraq, prezident Co Bayden, dövlət katibi Entoni Blinken və müdafiə naziri L.Ostin martın 15-dən etibarən Rusiyanın “stop siyahısı”na daxil edilib. Eyni zamanda Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Mark Milli, o cümlədən bir sıra departament rəhbərləri və Amerikanın tanınmış simalarına da məhdudiyyətlər qoyulur”, - deyə məlumatda bildirilir.

