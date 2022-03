Rusiyanın Avropa Şurasından çıxması ilə bağlı qərar qəbul edilib,

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Dumasının vitse-spikeri, Rusiyanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Petr Tolstoy bildirib.

O qeyd edib ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov təşkilatın baş katibinə müvafiq məktubu təqdim edib.

“Rusiya öz istəyi ilə Avropa Şurasından çıxır, bu, balanslaşdırılmış və düşünülmüş qərardır”, - P.Tolstoy deyib.

