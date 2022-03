Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Tərəflər Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər, habelə humanitar vəziyyət, mülki şəxslərin təxliyəsi ilə bağlı danışıqlar aparılıb.

