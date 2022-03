Dövlət Duması maska ​​rejimini ləğv etdi

Dövlət Duması parlamentin aşağı palatasının spikeri Vyaçeslav Volodinin tapşırığı ilə maska rejimini ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dumanın "Telegram" kanalında məlumat verilib.

"Vyaçeslav Volodinin adından Dövlət Dumasında maska rejimi ləğv edilib", - mesajda deyilir.

Eyni zamanda, Duma binalarına daxil olan zamanı məhdudiyyətlər qüvvədə qalır. Məhdudiyyətlər müvəqqətidir və yaxın vaxtlarda aradan qaldırılacaq", - məlumatda deyilir.

Qeyd edilib ki, öncə QR kodların yoxlanılması dayandırılıb, sonra bufet və yeməkxanalar açılıb.

