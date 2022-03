Sosial mediada 14 milyondan çox izlənilən videodakı iddialar böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az Mirror qəzetinə istinadən xəbər verir ki, gələcəkdən gəldiyini iddia edən şəxs, sentyabr ayının 16-da məşhur şəxsin “Ölməyim oyun idi, mən geri qayıtdım” deyərək ortaya çıxacağını bildirib. Həmin şəxsin Maykl Cekson olacağı barədə iddialar səsləndirilib. Gələcəkdən gəldiyini iddia edən şəxs, 2236-cı ildə yaşadığını irəli sürüb.

